التهاب الأوتار.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

التهاب الأوتار هو التهاب في الأوتار التي تربط العضلات بالعظام، مما يسبب آلاماً حول المفاصل. قد يحدث في أي وتر بالجسم لكنه شائع في الكتف، الكوع، الرسغ، الركبة، والكاحل وتتضمن الحالات الشائعة لالتهاب الأوتار: التهاب كوع لاعب التنس، والتهاب كتف السباح، وركبة القافز.

وتبرز البوابة نيوز كل المعلومات عن التهاب الأوتار وفقا لموقع dailymedicalinfo



أعراض التهاب الأوتار

التهاب الأوتار

• ألم طفيف عند تحريك المفصل المصاب.

• ألم عند لمس المنطقة المصابة.

• تورم بسيط.

أسباب الإصابة بـ التهاب الأوتار

يحدث التهاب الأوتار غالبًا بسبب حركة متكررة لفترة طويلة، ما يزيد من الضغط على الوتر، ويُعد الأشخاص الذين يمارسون الرياضات ذات الحركات المتكررة أو أولئك الذين يؤدون وظائف تتطلب مجهودًا جسمانيًا معرضين أكثر للإصابة. كما يزيد التقدم في العمر من احتمال الإصابة، حيث تصبح الأوتار أقل مرونة وأكثر عرضة للتمزق.

مضاعفات التهاب الأوتار

عند عدم معالجة التهاب الأوتار بالشكل المناسب، يزيد خطر الإصابة بتمزق الوتر، وهي حالة خطيرة قد تتطلب تدخلًا جراحيًا. وفي حال استمرار الالتهاب لفترة طويلة، قد يتحول إلى حالة مزمنة تؤدي إلى تغيرات في تكوين الوتر ونمو أوعية دموية غير طبيعية.

الوقاية من التهاب الأوتار

للوقاية من التهاب الأوتار، يُنصح باتباع خطوات معينة مثل تجنب المجهود الشديد لفترات طويلة، توزيع الجهد على عدة عضلات عند ممارسة الرياضة، الاستعانة بتعليمات التمرين، وتمديد العضلات بعد التمرين لتهيئتها للراحة. كما يجب الحرص على تهيئة بيئة العمل المناسبة لتجنب الضغط على الأوتار.

طرق التشخيص

عادة ما يُشخَّص التهاب الأوتار عبر الفحص السريري، وقد يلجأ الطبيب في بعض الأحيان إلى إجراء فحوصات تصويرية مثل الأشعة السينية لاستبعاد أسباب أخرى للأعراض. في بعض الحالات، قد يُطلب إجراء اختبار البلازما الغنية بالصفائح الدموية للعلاج.

العلاج

يهدف علاج التهاب الأوتار إلى تخفيف الألم وتقليل الالتهاب، ويتم ذلك من خلال العناية الصحية الشخصية وتناول بعض الأدوية. يشمل العلاج أيضًا استخدام مسكنات الآلام مثل الأسبرين والنابروكسين والإيبوبروفين لتخفيف الألم. في بعض الحالات، قد يُوصى باستخدام أدوية الكورتيزول أو العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية. يمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا أيضًا من خلال تمرينات تساعد على تمديد العضلات المتأثرة.

التدخل الجراحي

في حالة عدم استجابة الأوتار للعلاج غير الجراحي، قد يلجأ الطبيب إلى الجراحة، ويشمل ذلك عدة إجراءات مثل الوخز بالإبر أو العلاج بالموجات فوق الصوتية، حيث يتم تحفيز علاج الوتر المتضرر. في الحالات الشديدة التي تتعرض فيها الأوتار للتمزق، قد يتطلب الأمر إصلاحًا جراحيًا.

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العلاجات المنزلية

يمكن تخفيف الألم والتورم باستخدام كمادات الثلج لمدة 20 دقيقة عدة مرات يوميًا، إلى جانب الراحة التامة وتجنب الأنشطة التي تزيد من الألم. يساعد استخدام الأربطة الضاغطة في تقليل التورم، ويمكن رفع العضو المصاب فوق مستوى القلب لتخفيف التورم. ومع ذلك، من المهم تحريك المفصل المصاب بعد فترة قصيرة من الراحة لتجنب تيبس المفاصل.