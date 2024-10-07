صرف مساعدات فورية ومعاش تكافل وكرامة للمستحقين بالشرقية

التقى اليوم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بـ 14 مواطنا من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة ل 12 أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم ، و أسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات ، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم ، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياه ونفقات المعيشة.

وكلف محافظ الشرقية مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ 9 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم .

وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بإعفاء أولاد كلاً من" المواطنه ن .ع. ح من قرية بنى عامر بمركز الزقازيق والمواطن ت. ف.م من مركز الزقازيق والمواطن ر. أ .ع من قرية ملامس بمركز منيا القمح "من الأسر الأولى بالرعاية ، من المصروفات المدرسية.

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتوقيع الكشف الطبي على المواطنة أ. أ. أ من مركز الزقازيق وتوفير العلاج المناسب لها ، لكونها تعانى من إعاقة بالقدم تعوقها عن الحركة بشكل سليم . وفى نهاية اللقاء تقدم المواطن م. ع. أ من قرية بنايوس بمركز الزقازيق بشكوى يتضرر من عدم توصيل خط الصرف الصحى لقرية بنايوس ليكلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمتابعة مع الشركة المسند لها توصيل خط الصرف الصحى للقرية لسرعة إنهاء التصاريح اللازمة من مديرية الرى ،للإنتهاء من توصيل خط الصرف الصحى لقرية بنايوس .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.

الجدير بالذكر أنه على المواطنين الراغبين فى لقاء المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي فى مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ، على أن يكون موضحا ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة ، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية ، بالديوان العام وطبقاً لتاريخ التقدم.