"وشم الريح" لمحمود نصر يشارك في مهرجان الفيلم في المغرب

يشارك الفنان محمود نصر بفيلمه "وشم الريح" في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للفيلم، في مدينة طنجة في المغرب، المقرر انعقادها خلال الفترة بين 18 و26 أكتوبر الجاري تحت رعاية الملك محمد السادس.

فيلم "وشم الريح" من إخراج ليلى التريكي، ويقدم خلاله محمود نصر شخصية ريان.

وشوق محمود نصر متابعيه لعرض فيلمه في المهرجان الوطني للفيلم في المغرب وكتب عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي:"في ترحالك لا نهاية لوشم الريح على روحك.. روحك دليلك، فدعها تجذبك بصمت إلى ما تحب فهي لن تضلك ابداً".



ويترأس محمد مفتكر، المخرج وكاتب السيناريو، لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان الوطني للفيلم في مدينة طنجة، وتضم أيضا كل من لطيفة باقا ونجلاء بنمبارك ومريم الأجراوي والبشير الدخيل وعيسى سيرج كويلو ونبيل الجاي.

ويقوم نصر خلال الفترة الحالية بتصوير مسلسله الرمضاني "البطل" تأليف رامي كوسا واخراج ليث حجو.

وقدم محمود نصر في رمضان الماضي بطولة مسلسل ولاد بديعة بجانب الفنانين سلافة معمار، سامر إسماعيل، يامن حجلي وآخرين، تأليف وكتابة علي وجيه ويامن حجلي وإخراج رشا شربتجي.