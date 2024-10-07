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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

متى تصبح الدوخة علامة على مشكلة صحية خطيرة؟

الدوخة
الدوخة
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يمكن أن تكون الدوخة مؤشراً على وجود حالة صحية خطيرة إذا ظهرت بشكل مفاجئ ودون سبب واضح، وكانت شديدة تستمر لأكثر من 15 دقيقة، وتكررت بشكل مستمر، ومن الأعراض التي تستدعي مراجعة الطبيب عند ظهورها مع هذه النوعية من الدوخة وفقا لموقع dailymedicalinfo الطبي:

• صداع حاد مفاجئ

• ألم في الصدر

• صعوبة في التنفس

• تنميل في الذراعين والساقين

• فقدان الوعي

• رؤية مشوشة

• سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب

• صعوبة في التحدث

• تعثر أثناء المشي

• تقيؤ مستمر

• تشنجات

• تغيرات مفاجئة في السمع

• تنميل في الوجه

 

إذا كانت الدوخة بسيطة وعابرة، يمكن الحد منها أو الوقاية منها عبر:

• التحرك ببطء عند النهوض بعد فترة من الجلوس.

• شرب كميات كافية من السوائل.

• تجنب التدخين والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الدوخة حالة صحية خطيرة صداع