معهد التخطيط القومي ينظم حفلا لطلاب الماجستير

نظم معهد التخطيط القومي، حفل ترحيب بطلاب الماجستير الأكاديمي والمهني بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، والدكتور يحيي حسين المشرف العلمي لبرامج الدراسات العليا بالمعهد.

وفى مستهل الاحتفال أعرب الدكتور أشرف العربي عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من طلاب الماجستير الأكاديمي والمهني للعام الجديد، مشيراً إلى أن معهد التخطيط القومي من المؤسسات الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم والاعتماد “نقاء”، مؤكداً أن برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية التي يقدمها المعهد تساهم بشكل كبير في تحقيق رؤيته ورسالته وقيمه من خلال دورها في بناء الكوادر والقدرات التخطيطية الوطنية في مجالات التخطيط والتنمية، والتخطيط للتنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم، وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وذلك بكل من الحكومة ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عبر برامج دراسية وذلك من خلال تنوع مجالات البرامج التي يقدمها وثراء المحتوي للمقررات التي تشتمل على الجوانب النظرية والممارسات العملية/الميدانية، من خلال نخبة متميزة متنوعة الخبرات من أساتذة المعهد.

وفي سياق متصل أشار الدكتور خالد عطية إلى أن المعهد يُعد أول مؤسسة للتخطيط في المنطقة، تستهدف تعزيز القدرات وتأهيل وكوادر التخطيط على المستويين المركزي والمحلي من خلال تقديم برامج دراسات عليا أكاديمية ومهنية معتمدة في مجالات التخطيط والتنمية، مؤكداً على حرص المعهد تطبيق الإرشاد والتوجيه الأكاديمي للطلاب وتطبيق اللوائح الأكاديمية حرصاً على تنظيم حقوق وواجبات الطلاب طوال فترة التحاقهم بالبرامج.

ولفت عطية إلى ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية، والاستفادة من المقررات الدراسية بما يمكن من اكتساب الخبرات المتنوعة، وبناء القدرات، مطالباً الجميع بالقواعد واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، كما وجه التحية لكافة أعضاء الهيئة العلمية والإدارية للمعهد مطالباً الجميع بالشعور بالانتماء والفخر لهذه المؤسسة العريقة.

الجدير بالذكر أن معهد التخطيط القومي يقدم برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والتي تشمل على كل من: الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية"، والماجستير المهني في "التخطيط للتنمية المستدامة"، والماجستير المهني في "المتابعة والتقييم".