محافظ بني سويف يتفقد جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بعض الأنشطة والجهود التي يتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان"،وذلك في حضور"بلال حبش"نائب المحافظ،علي يوسف رئيس المدينة،محمد جبر معاون المحافظ، داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية ، نيرة نبيل _منسق بالمبادرة _وحدة السكان بالديوان العام

تابع المحافظ سير العمل في المركز التكنولوجي المتنقل لخدمة المواطنين،سيارة مجهزة،والتقى عددا من المواطنين المترددين على المركز المتنقل "أثناء تواجده أمام الديوان العام ، واستمع لمطالبهم وشكاواهم ، وإجراءات الحصول على الخدمات التي يقدمها المركز والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة المعاملات الحكومية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم وضمن رؤية مصر 2030.

كما تضمنت الفعاليات توزيع بعض الهدايا المجانية على المواطنين والتي تشمل حقائب ومستلزمات مدرسية لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، ضمن محاور وأهداف المبادرة الرئاسيةللتنمية البشرية لترسيخ مفاهيم وقيم التضامن الإنساني والتكافل بين أفراد المجتمع