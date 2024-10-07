استبعاد مدير مدرسة ببورسعيد من منصبه وإحالته للتحقيق

استبعد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، مدير مدرسة أم خلف الأساسية من منصبه، وأحاله للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية، لعدم انتظام العملية التعليمية بالمدرسة والإخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي، وتكليف وكيل المدرسة بإدارتها.

في شأن مختلف، تفقد مدير المديرية عدد من مدارس إدارة بحر البقر لمتابعة سير العملية التعليمية، ومنها مدرسة الرضوان الأساسية المشتركة البالغ عدد طلابها 939 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و482 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، ومدرسة بلال بن رباح الابتدائية البالغ عدد طلابها 772 طالب وطالبة، مثنيا على مجهودات العاملين وإخلاصهم وتفانيهم وتحملهم الصعاب من أجل توصيل رسالتهم السامية للطلاب والارتقاء بالعلمية التعليمية.

وأكد أن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، يولي اهتماما كبيرا بمدارس منطقة بحر البقر، موجها بتذليل كافة المعوقات لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتمكين الطلاب من الحصول على خدمات تعليمية متميزة.