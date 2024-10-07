رابطة الليجا تعلن موعد الجولة الـ 13 من الدورى الإسباني

أعلنت رابطة الدورى الإسبانى لكرة القدم "الليجا"، مواعيد مباريات الجولة 13 من عمر المسابقة للموسم الجاري 2024-2025.

ويحتل فريق برشلونة، صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 24 نقطة، وبفارق 3 نقاط، يحتل ريال مدريد الوصافة برصيد 21 نقطة.

وكشفت الرابطة على حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، عن أن يوم 8 نوفمبر المقبل، ستنطلق الجولة وتختتم يوم 10 من الشهر نفسه.

وستجمع أول مباراة في الجولة 13 بين رايو فاليكانو ولاس بالماس على ملعب الأول، وفي اليوم التالي سيلعب ريال مدريد ضد أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيلعب برشلونة يوم 10 نوفمبر مع ريال سوسيداد على ملعب الأخير، كما يلتقي أتلتيكو مدريد، منافسه ريال مايوركا.