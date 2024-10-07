الأربعاء.. انطلاق النسخة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

تنطلق النسخة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، يوم الأربعاء المقبل، والتي تشهد تطورا كبيرا عن الدورات السابقة من حيث الشكل وعدد العروض المشاركة وورش التدريب والفعاليات المختلفة.

كان رئيس المهرجان نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي كشف أمس في مؤتمر صحفي عن ملامح الدورة الجديدة والمقرر أن تستمر فعالياتها من 9 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

وقال د.أشرف أن دكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة ستكون رئيسا شرفيا لهذه الدورة من المهرجان مثمناً دورها في دعم مختلف الفنون وخاصة المسرح،خلال مسيرتها الطويلة في العمل الثقافي.

وكشف عن الراعي الأهم للمهرجان في دورته هذا العام وهي "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" قائلا أنها لم تدخر جهدا لدعم المهرجان .

شارك في المؤتمر الصحفي المخرج سامح بسيوني، مدير المهرجان، ومنة بدر تيسير نائب رئيس المهرجان

يتسابق علي جوائز المهرجان هذا العام 25 عرضاً مسرحيا بدلا من عشرة كما كان مقررا، وهو ما أرجعه زكي لجودة العروض التي تقدمت للمنافسة، حيث تم اختيارها من بين ثمانين عملا تقدم صناعها للمشاركة، مشيدا بدور لجنة المشاهدة التي اعتمدت معايير جودة مرتفعة.

وقال الدكتور أشرف أن المهرجان يكرم هذا العام الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، باعتباره أحد كبار داعمي حركة المسرح العربي، وكذا الفنان الكبير يحي الفخراني ، والمخرج سمير العصفوري أحد علامات الإخراج المسرحي في مصر والعالم العربي، واسم الفنان الراحل أحمد راتب والذي وصفه بأنه " فنان مسرحي من الطراز الأول تأخر تكريمه"

ومن المقرر أن تقدم عروض المهرجان على مسارح النهار والفلكي الهوسابير والفن ( جلال الشرقاوي ) بواقع ثلاثة عروض كل يوم،

العروض التي تتنافس علي جوائز المهرجان هذا العام هي: "بلاك" إخراج تغريد عبد الرحمن، "بيت لعبة" إخراج محمد فريد، "العشاء الأخير" إخراج إياد أمين، "العرض مستمر" إخراج أحمد الرمادي، "إليستيس" إخراج ماركو نبيل، "طار فوق الجميع" إخراج محمد صقر، "يوم سعيد جدًا" إخراج عبد الله صابر، "الشك" إخراج أحمد حتحوت، "الزواحف" إخراج محمد شحاته، "سقوط حر" إخراج محمد فرج الخشاب، "إيه كلاس" إخراج محمود سليمان، "الزائر" إخراج جاسمين أحمد، "مغلق للتحسينات" إخراج سمير أنس النيلي، "ابن الشدة" إخراج أحمد عبد الجواد، "بنت القمر" إخراج إسراء أحمد، "الشقة" إخراج يوركا، "السد" إخراج محمد عبد الوارث، "11:11" إخراج محمد علاء الدين، "الناس اللي في الثالث" إخراج علاء الوكيل، "12:12" إخراج يوسف الأسدي، "آل ويلر" إخراج أمنية حسن، "رغبة تحت شجرة الدردار" إخراج مرتينا عادل، "كارمن" إخراج عمر الحسيني، "مسرح الحياة" إخراج بدر أحمدي و"غرباء تمامًا" إخراج مينا نبيل.

تأسست نقابة المهن التمثيلية عام 1952 وهدفت منذ ذلك الحين لتنظيم وحماية حقوق العاملين بالمجال الفني، واخذت على عاتقها مؤخرا رفع مستوي اعضائها ومستوي العمل الفني إجمالا من خلال الورش الفنية وفعاليات التدريب المستمر، ولعبت دورا حيويا في تطوير المجال الفني في مصر والعالم العربي

مهرجان نقابة المهن التمثيلية المصرية هو حدث سنوي يهدف إلى دعم وتشجيع المواهب الشابة في مجال التمثيل والمسرح.

بدأ المهرجان لأول عام 2016 تحت إشراف نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي. ويركز المهرجان على تقديم أعمال مسرحية شبابية جديدة، ويتيح الفرصة للمواهب الصاعدة بجانب مختلف الأجيال من أعضاء النقابة للتعبير عن قدراتهم الفنية من خلال عروض مسرحية مميزة.