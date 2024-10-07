الهباش: الموقف المصري والأردني كان حاسمًا في إجهاض مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يجري في فلسطين هو جزء من حرب إبادة تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك أحد قد استفاد واستغل من الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم هو دولة الاحتلال.

وأضاف "الهباش" في مداخلة هاتفية لفضائية"ten" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد من قبل أنه لو قررنا احتلال قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر لما وجدنا ذريعة لذلك ولكن بعد أحداث السابع من أكتوبر أصبح لدينا ذريعة لإعادة احتلال قطاع غزة وتنفيذ مخطط إسرائيل الرامي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير مواطني قطاع غزة والانتقال للضفة الغربية.

وتابع، أن الفلسطينيين يعيشون نكبة وطنية جديدة في قطاع غزة، موضحًا أن تقييم الأمور لا يجب أن يقتصر على الأحداث الفردية، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار المآلات النهائية لهذه الأزمة، منتقدًا موقف المجتمع الدولي، وازدواجية المعايير في مواقف الدول الغربية التي توازن بين تضامنها مع الشعب الفلسطيني وبين رغبتها في عدم إغضاب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأردف، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مصر كانت واعية منذ البداية بمخططات إسرائيل، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الموقف المصري، إلى جانب المواقف الأردنية والعربية، كان حاسمًا في إجهاض هذا المخطط الإسرائيلي، الذي كان يهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه.