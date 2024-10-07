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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

شعبة المواد الغذائية تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على آليات التسعير من المنبع

حازم المنوفي عضو
حازم المنوفي عضو شعبة البقالة بغرفة الاسكندرية التجارية
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قال حازم المنوفي ، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ، و رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، ان سوق السلع الغذائية مستقر بشكل كبير ، نتيجة استقرار و ثبات سعر صرف الدولار في  سوق الصرف المصرية ، و هو ما يعنى عدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع ، لافتا إلي أن ما يثار حول زيادة سعر زيوت الطعام عالمية  ليس له أي اساس من الصحة و مؤكدا أن التجار لا يفضلون زيادة سعر أي سلعة لأنها تؤدي إلي حدوث ركود في الطلب عليها و بالتالي تؤثر علي ربح التاجر  و دورة رأس المال ، كما أن زيادة الأسعار تؤدي إلي تآكل  رأس مال التاجر .

و أوضح المنوفي في تصريحات صحفية اليوم ، ان هناك مخزون كبير من  زيت الطعام في المصانع ومخازن المستوردين ، يكفي احتياجات المواطنين  لأكثر من 6 أشهر .

و أكد حازم المنوفي ، انه    حدوث زيادة عالمية في اسعار أي سلعة لا يجب تطبيق هذه الزيادة علي المخزون لدي المستوردين و المنتجين  قبل هذه الزيادة ، لانه في المقابل  مع تراجع سعر سلعة عالميا لا يقوما بتخفيضها محليا بحجة أنهم قاموا باستيرادها بالسعر القديم قبل التراجع ، مطالبا التعامل بمبدأ واحد مع تغيرات الأسعار العالمية  تحقيقا للعدالة في التعامل مع متغيرات الاسعار .

و اوضح عضو شعبة المواد الغذائية ،ان   أسعار زيت الصويا  ارتفعت  بالأسواق المحلية، خلال الأسبوع الجاري، بنسبة 10%، ليصل سعر الطن إلى 57 ألف جنيه (جملة)، مقابل 52 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع 5 آلاف جنيه في الطن الواحد ،كما زاد   سعر التجزئة خلال الأسبوع الجاري من 60 إلى 68 جنيها للعبوة الـ850 مليجرام، بنسبة زيادة بلغت 13.5% تقريبا ، مطالبا الحكومة  بتشدد الرقابة على آليات التسعير من المنبع لعدم التأثير على الأسواق المحلية وخاصة للسلع الاستراتيجية، لإعادة الانضباط للأسواق .

الأسعار العالمية السلع الغذائية الزيت