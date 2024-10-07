بالصور.. إزالة 5 حالات تعد بالبناء على مساحة 940 مترا بالأقصر

كثفت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، حملاتها للتصدي بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف ومواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، في ضوء توجيهات مشددة من المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالمرور الدائم وتكثيف الحملات لوقف أعمال البناء المخالف وإزالتها فى المهد بكل قوة وحزم.

استرداد 940 متر مربع من المخالفين بأنحاء مدينة الأقصر

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم إزالة سور بدون ترخيص بحوض الـ 18 بمنطقة حي جنوب، بإجمالي مساحة 100 متر مربع تقريبا، كما تم التصدي الفوري لحالة بناء مخالف في المهد قبل تطويره بمدينة الأقصر، عبارة عن قطعة أرض زراعية محاطة بسور من الطوب الابيض والمونة الأسمنتية بمنطقة البني الجديد بحي المطار بإجمالي مساحة 120 م2 تقريبا، كما تم تنفيذ حالة إزالة بناء مخالف مقام بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأقصر على مساحة ٣٠٠ م٢ تقريباً بمنطقة منشأة العماري نجع عطيتو بحي المطار عبارة عن بناء سور مخالف مبنى من الطوب الابيض والمونة الاسمنتية، وإزالة حالة بناء مخالف عبارة عن سملات دور أرضي بناء مخالف بمنطقة القباحى الغربى بحي شرق بإجمالي مساحة 120 م تقريباً.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم إيقاف أعمال البناء المخالف في المهد بمنطقة حي وسط، مشيراً إلى أنه أثناء مرور مسئولي منطقة وسط، بشارع عبدالحميد طه سعود متفرع من شارع السوق السياحي وكليوباترا تلاحظ وجود اعمال تجهيز شده خشبية لأعمدة الدور الخامس علوى على مسطح ( 300) م تقريبا وتم على الفور بحضور إدارة المتابعة الميدانية ومشرف التنظيم بالإدارة الهندسية وتم فك الشده الخشبية فى المهد، وتم التحفظ علي مواد ومعدات البناء، حيث يعد ذلك مخالفاً وفقاً للقانون 119 لسنة 2008، وتم فك الشدة الخشبية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف.

شارك في الحملات، أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وأيمن حسين رئيس حي وسط، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وحسن عبده رئيس حي جنوب، وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية، ومصطفي عبد الباسط مسؤول المكتب الفني بمنطقة جنوب، بالتنسيق مع مسؤولي حماية الأراضي الزراعية ببندر الأقصر، وبمشاركة القوات الشرطية، وتمت الإزالات حتى سطح الأرض بمعدات

إزالات بندر الأقصر (1)

إزالات بندر الأقصر (1)

إزالات بندر الأقصر (2)

إزالات بندر الأقصر (2)

إزالات بندر الأقصر (3)

إزالات بندر الأقصر (3)

إزالات بندر الأقصر (4)

إزالات بندر الأقصر (4)

إزالات بندر الأقصر (5)

إزالات بندر الأقصر (5)

إزالات بندر الأقصر (6)

إزالات بندر الأقصر (6)

إزالات بندر الأقصر (7)

إزالات بندر الأقصر (7)

إزالات بندر الأقصر (8)

إزالات بندر الأقصر (8)

إزالات بندر الأقصر (9)

إزالات بندر الأقصر (9)

إزالات بندر الأقصر (10)

إزالات بندر الأقصر (10)

إزالات بندر الأقصر (11)

إزالات بندر الأقصر (11)

إزالات بندر الأقصر (12)

إزالات بندر الأقصر (12)

إزالات بندر الأقصر (13)

إزالات بندر الأقصر (13)

إزالات بندر الأقصر (14)

إزالات بندر الأقصر (14)

إزالات بندر الأقصر (15)

إزالات بندر الأقصر (16)

إزالات بندر الأقصر (17)

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إزالات بندر الأقصر (19)

إزالات بندر الأقصر (20)