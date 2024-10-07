ثقافة كفر الشيخ تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد

احتفل فرع قصر ثقافة كفرالشيخ بالذكرى الواحدة والخمسين ، لأنتصار اكتوبر المجيد ،بحضور اللواء علاء عبد المعطى محافظ كفرالشيخ، والعميد أحمد مصطفى شوقى، والدكتور أحمد محمد الشهاوى مدير عام فرع ثقافة كفرالشيخ ، وعدد من كبير من القيادات الدينية الإسلامية و المسيحية ،والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية ،بأفتتاح اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ ، معرض الفن التشكيلي لفنانى كفرالشيخ ،ضم المعرض رؤى مختلفة تضمنتها الأعمال التشكيلية سواء اللوحات الزيتية، أو أعمال النحت للمحترفين أو التلقائيين ،كما تضمن جديد هذا العصر الذى تمثل فى اللوحات الفنية التى رسمت عبر الكمبيوتر.

تضمن المعرض أعمالا فنية، للفنانين ،عبد الله شنح و إيمان عزت، و أحمد الرفاعى، و دنيا سمير و على خميس، وبيشوى يونان ،و رجب الغرباوى، ومينا ممدوح و دميانه مرقص، ونزيه عبد الحميد ،و د . جاكلين بشرى، وصلاح المليجى.

ومع بداية الحفل، كانت الكلمة الأولى للعميد مصطفى احمد شوقى المستشار العسكرى لمحافظة كفرالشيخ، تحدث فيه عن بطولات الجيش المصرى فى حرب أكتوبر، موضحاً التحديات التى كانت تواجه مصر، وأنه يجب استلاهم روح النصر فى عصرنا هذا لإحداث التنمية التى تنهض بمصر.

وفى كلمته، رحب اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفرالشيخ بالحضور خاصة قيادات وجنود القوات المسلحة، مقدما لهم التهنئة، ثم تحدث عن عظمة ما حققه المصريون فى السادس من اكتوبر.،وكيف قدموا أرواحهم فداء لوطنهم.

كما وجه تحيته لشهداء مصر ، كما أكد أنه لابد أن ندرك جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير القوات المسلحة، مجاراة للأحداث التى تدور بالمنطقة ، مشيرًا إلى جهود الرئيس وجهود القوات المسلحة المصرية فى الحفاظ على حدود مصر من جميع الجهات شمالا وجنوبا وشرقا وغربًا.

ثم تلا ذلك الحفل الفنى، الذى عرضته فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محسن جاويش، ونجوم الفرقة الذين قدموا عرضا فنياً لائقا بتلك المناسبة العظيمة، والتي تضمنت الأغانى التالية ، وقف الخلق ، وبالأحصان يا بلدنا، و يا أحلى اسم فى الوجود و اوبريت صوت بلادى.

يذكر أنه سبق ذلك عرض فيلمين تسجيليين الاول تحت عنوان ،نصر أكتوبر بعيون اسرائيلية. عرض من خلاله شهادات القيادات الإسرائيلية التى شاركت فى حرب 73 ،الذين شهدوا بالتفوق القوى للقوات المسلحة سواء الجوية أو البرية .مستعرضاً شهادات جولدامائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية فى ذلك الوقت وموشى ديان وزير الدفاع وكذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذين إدانتهم المحكمة فيما بعد لاتهامهم بالتقصير.

كما تضمن البرنامج الفنى، فقرة للإلقاء الشعرى قدمتها الموهوبة مريم أسامة، تحت عنوان ، نفسى ابقى ضابط ،وقد تفاعل معها الحضور.

كما عرض فيلم تسجيلى آخر ،تضمنت إنحازات الدولة مؤخرًا ،تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى كانت فى جميع مناحي الحياة التعليمية أو الزراعية أو قطاع التعليم وغيرها من القطاعات مثل مشروع الرمال السوداء ومشروع جامعة كفرالشيخ ،و المناطق الصناعية. والتجمعات السكنية الجديدة وراء الجامعة و مزرعة غليون و محطة الكهرباء الكبرى بمطوبس، و غيرها من المشروعات التى أقامتها الدولة.

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