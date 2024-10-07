نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 3 قوافل بيطرية علاجية مجانية شاملة بقري بنى صامت ببنى مزار، والشيخ عبد الرازق بالمنيا، والمحرص بملوى.
أوضح الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القوافل قدمت خدمات بيطرية علاجية مجانية من خلال فرق التحصين حيث تم تقديم الخدمة البيطرية لـ1527 حالة، مشيراً إلى أن القوافل شملت تجريع ضد الطفيليات الداخلية، ورش ضد الطفيليات الخارجية، وفحص باستخدام جهاز السونار، تلقيح اصطناعي، إجراء عمليات جراحية، تحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ومرض البروسيلا، لافتا إلى ان القوافل تضمنت تدريب عدد من الطلبة وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري.
محافظات
ضمن مبادرة "بداية".. بيطري المنيا: تقديم 1527 خدمة خلال 3 قوافل مجانية شاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 3 قوافل بيطرية علاجية مجانية شاملة بقري بنى صامت ببنى مزار، والشيخ عبد الرازق بالمنيا، والمحرص بملوى.
نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 3 قوافل بيطرية علاجية مجانية شاملة بقري بنى صامت ببنى مزار، والشيخ عبد الرازق بالمنيا، والمحرص بملوى.