رئيس جهاز تعمير سيناء يعلن موعد تشغيل مشروع التجلى الأعظم.. فيديو

قال اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، إن مشروع التجلي الأعظم هو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة حاليًا وهو ما تم تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية نظرًا لمكانتها الفريدة وموقعها الجغرافي المتميز.

وأضاف "مصطفى" في مداخلة هاتفية لفضائية "dmc" اليوم الاثنين، أن مدينة سانت كاترين تتمتع بمقومات سياحية ودينية وروحانية عديدة من ضمنها جبل التجلي وهو المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله سبحانة وتعالى، ودير سانت كاترين الذي يعد من أقدم الأديرة على مستوى العالم وبه مكتبة من ثاني أقدم المكتبات على مستوى العالم وتحتوي على نسخ أثرية غير موجودة في العالم.

وتابع، أنه تم الانتهاء من 90% من عمليات البناء بمشروع التجلي الأعظم، ومن المفترض أن ينتهي العمل ويبدأ التشغيل في أبريل عام 2025، حيث يجري العمل على قدم وساق، على مساحة 1500 فدان، لافتًا إلى أن المشروع متكامل من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمياه والصرف الصحي.