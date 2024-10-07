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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المُركزة للأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية

جانب من افتتاح عناية
جانب من افتتاح عناية الأطفال
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 افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحدة العناية المركزة  للأطفال بمستشفى الصدر بمدينة بني سويف، ضمن خطة وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي، وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة

 وعقب الافتتاح تفقد المحافظ وحدة عناية الأطفال التي تتكون من غرفتين بطاقة 6 أسرّة، ويقوم على تشغليها بعض الأخصائيين ونواب مقيمون،مشيداً بتجهيزات الوحدة التي تمثل إضافة نوعية لرعاية الأطفال ،لتوفير الخدمة الطبية لهذه الفئة ، وبما يخفف الضغط على أسرة الرعاية المركزة للأطفال بمسشتفيات التأمين الصحي والجامعي والتخصصي،مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به المستشفى  سواء في الفترة الحالية أو أثناء جائحة كورونا

 من جهتها أضافت د. سماح جاد وكيل وزارة  الصحة، أن الوحدة تضم 6 أسرة و3 أجهزة تنفس صناعي وأجهزة مونيتورز، حيث تم دعمها  بالأجهزة الطبية وغير الطبية والقوى البشرية من الأطباء والتمريض وتم تدريبهم على تشغيل الوحدة طبقًا لمعايير وزارة الصحة، لتقديم الخدمات الصحية للحالات الطبية الحرجة للأطفال، منوهة أن الوحدة قد تم تشغليها تجرييبا، واستقبلت خلال تلك الفترة حالات خفيفة ومتوسطة،قبل افتتاحها ودخولها الخدمة رسميا.

 رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، الدكتور محمد الجبالي مدير الطب العلاجي ،على يوسف رئيس مدينة بني سويف، الدكتورة حنان حسين مدير المستشفى ورؤساء  الأقسام.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رعاية الأطفال عناية المركزة مدير الطب العلاجى وكيل وزارة الصحة وحدة العناية المركزة مدينة بني سويف