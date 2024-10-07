البداية والنهاية بالقاهرة.. موعد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

يبدأ فريق الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في حملة الدفاع عن اللقب القاري بمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة التي تضم ايضا كلا من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي “حامل اللقب” والأكثر تتويجا بالبطولة في مجموعة متوازنة مع شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات

تنطلق مباريات دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا حيث تقام الجولة الأولى أحد يومي 26 - 27 نوفمبر 2024، بينما تقام الجولة الثانية أحد يومي 6 - 7 ديسمبر المقبل، والجولة الثالثة أحد يومي 13 - 14 من نفس الشهر، والرابعة أحد يومي 3-4 يناير 2025، والخامسة أحد يومي 10 -11 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة السادسة والأخيرة أحد يومي 17-18 يناير.

الجولة الأولى: الأهلي × استاد أبيدجان - 26 - 27 نوفمبر في القاهرة

الجولة الثانية: الأهلي × أورلاند بايرتس - 6 - 7 ديسمبر في جنوب أفريقيا

الجولة الثالثة: الأهلي × شباب بلوزداد - 13 - 14 ديسمبر - في القاهرة

الجولة الرابعة: الأهلي × شباب بلوزداد - 3 - 4 يناير - في الجزائر

الجولة الخامسة: الأهلي × استاد أبيدجان - 10 -11 يناير في كوت ديفوار

الجولة السادسة: الأهلي × أورلاندو بايرتس - 17 - 18 يناير - في القاهرة