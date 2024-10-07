خلال 6 أشهر.. إطلاق خدمات اتصالات الجيل الخامس في مصر

كشف محمد شمروخ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، عن بدء تقديم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في مصر خلال الأشهر الستة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه جهاز تنظيم الاتصالات اليوم، حيث تم توقيع الدفعة الثانية من تراخيص الجيل الخامس مع شركات فودافون، أورنج، وإي آند مصر.

وأكد محمد نصر، العضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات "WE"، أن الشركة قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما يثبت جاهزيتها الفنية لتشغيل خدمات الجيل الخامس، وهي في انتظار الموافقة النهائية من الجهاز.

من جهته، صرح ياسر شاكر، العضو المنتدب لشركة أورنج مصر، أن الوضع الحالي في السوق المصري قد تحسن بشكل ملحوظ منذ يناير الماضي، حيث كانت السوق تعاني من نقص في توافر الدولار وصعوبة استيراد المعدات الفنية الضرورية.

وأشار حازم متولي، رئيس شركة إي آند مصر، إلى أن سوق الاتصالات في مصر يعد من الأسواق التي تواجه تحديات كبيرة في المنافسة، موضحًا أن السوق تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تراخيص الجيل الخامس تم تسعيرها بالدولار.