بالصور.. حملات نظافة وتركيب كشافات إنارة بأنحاء قرى مركز الطود بالأقصر

تابع علي سيد صادق رئيس مركز الطود جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، أعمال حملات النظافة والتجميل التي يتم تنفيذها بأنحاء قرى المركز، في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالمرور الدائم ومتابعة أعمال منظومة النظافة ومتابعة سير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطرق بالمراكز والمدن عقب الانتهاء من أعمال الصرف الصحي أولا بأول، وذلك حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري، وتيسير الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين.

تركيب كشافات ليد بأنحاء قرى الطود

كما تابع رئيس مركز الطود، أعمال إدارة الكهرباء بالمركز برئاسة المهندسة فاطمة خليل، لصيانة وتركيب كشافات الليد بمنطقة نجع أبوسيدنا وحصر الأعمدة التي بها كشافات تحتاج إلى صيانة واستبدال، وتفقد أعمال تجميل قص وتهذيب وري أشجار الزينة بالطريق السريع الزراعي القاهرة – أسوان، وأعمال النظافة ورفع القمامة اليوميه بقريتي الطود غرب والعديسات بحري.

وأوضح حماده بشاري مدير إدارة النظافة والتجميل بالمركز، أنه تم رفع حوالي ٦٠ طن تقريبا مخلفات قمامة من المدينة والقري التابعة لها، و٤ طن مخلفات قص وتهذيب الاشجار قامت به الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، مع الالتزام بري الحدائق والجزر بالطريق السريع الشرقي الزراعي القاهرة – أسوان، كما قامت الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية تضمنت رفع ١٠ طن من الأتربة والمخلفات والتراكمات من أمام مدخل طريق مسجد الصالحين بالسكوراب.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بحملات نظافة وتجميل وزراعة اشجار مثمرة بالطرق، بشوارع المدينة والقري التابعة لها ليظهر المركز بالمظهر اللائق، كما استهدفت حملة النظافة الطريق الدائري وكمين الطود وطريق المدينة الشبابية ورفع القمامة من الشوارع الداخلية والقطاعات الشمالية والجنوبيه والوسط بالمدينة، وأسفرت الحملات عن رفع حوالي ٢١٩ طن تقريبا مخلفات قمامة، و١٢ طن مخلفات قص أشجار، و٥ طن مخلفات صلبه من المدينة والقرى.

وشملت حملات النظافة، أيضا قري المدينة المريس والطود غرب والعديسات بحري والعديسات قبلي والطريق السريع الغربي بناحية قرية المريس، والشوارع الجانبية بالقرى، وشملت الأعمال بالوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، رفع الأتربة والرمال المتراكمة من على جانبي مدخل طريق مزلقان السكة الحديد بالعديسات وكذلك نظافة وطلاء البردورات استعدادا لافتتاح المزلقان ليعمل بالفتح والغلق الإلكتروني، كما رفع عدد ٧٠ طن مخلفات بالطريق المؤدي إلى محطة المعالجة بالعديسات.

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حملات نظافة الطود (7)

حملات نظافة الطود (8)

حملات نظافة الطود (9)

حملات نظافة الطود (10)

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حملات نظافة الطود (14)

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حملات نظافة الطود (16)

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حملات نظافة الطود (24)

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