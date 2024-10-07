7 أكتوبر| عام من القهر والألم وإبادة غزة.. أرقام

سنة كاملة على إبادة الاحتلال لـ غزة بالقتل والإبادة والتدمير والتهجير؛ ليبلغ عدد الضحايا 150 ألف بينهم 51 ألف شهيد ومفقود؛ وإبادة 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجلات؛ بعد إبادة أحياء سكنية كاملة بأكثر من 3600 مجزرة ونزوح 2 مليون فرد يعيشون حياة قاسية وظروفاً صعبة منذ الـ7 من أكتوبر.

وحسب بيان المركز الإعلامي الحكومي في غزة، فالاحتلال الإسرائيلي قصف 187 مركزا للإيواء قُتل خلالها أكثر من 1060 شهيدا؛ إضافة إلى قتل 986 طبيبا وممرضا وكادرا صحيا؛ ومنع خرج 25 ألف جريح ومريض للعلاج بالخارج.

إبادة الاحتلال طال قوات الدفاع المدني؛ فخلال عام من إبادة غزة؛ قتل 85 ضابطا بالدفاع المدني و700 من الشرطة و175 صحفيا وإعلاميا بدون أية أسباب؛ إلى جانب اعتقال وأسر 5 آلاف مواطن قُتل منهم 37 أسيرا.

أما الجامعات المدارس؛ فدمرت قذائف الاحتلال 125 جامعة مدرسة تدميرا كليا وقتل 750 معلما وموظفا تربويا في التعليم وأعدم 130 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا؛ بالإضافة إلى قتل 12 ألف طالب وحرمان أكثر من 780 ألف من التعليم.

واستمرارا لسياسة الخراب والأرض المحروقة التي ينفذها الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، فدمر الاحتلال 814 مسجدا بالإضافة إلى تدمير 19 مقبرة وسرقة 2300 جثمان؛ وهدم 150 ألف وحدة سكنية.

وعلى مدار العام بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2024، دمر الاحتلال الإسرائيلي 3 آلاف كيلو متر لشبكات الكهرباء ودمر 330 آلاف متر طولي من شبكات المياه؛ فالإضافة إلى تدمير 655 متر طولي لشبكات الصرف الصحي وتدمير أكثر من 2835 كيلو متر طولي من شبكات الطُرق؛ إلى جانب تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي وتدمير أكثر من 35 منشأة وملعباً وصالة رياضية.

وحسب بيان المركز الإعلامي الحكومي في غزة؛ فإن القيمة الأولية للخسائر في غزة بسبب إبادة الاحتلال الإسرائيلي بلغت 35 مليار دولار بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2024.