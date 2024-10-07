بلجيكا: تعرض المواقع الإلكترونية في عدة مقاطعات ومدن لهجوم سيبراني

أعلن مركز الأمن السيبراني البلجيكي (سي سي بي) تعرض المواقع الإلكترونية لعدة مدن ومقاطعات؛ لهجوم سيبراني من قبل مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "نو نيم 057".



وقالت المتحدثة باسم مركز الأمن السيبراني البلجيكي كاترين إيجرز - حسبما ذكرت صحيفة "لوسوار" البلجيكية اليوم /الاثنين/ - إن المقاطعات والمدن التي تعرضت للهجوم هي: ليمبورج ولييج (شرقي بروكسل) وفلاندر الشرقية وبرابانت فلاماند (في الإقليم الفلامندي) وبرابانت ولون (في إقليم ولونية في بلجيكا) فضلا عن مواقع مدينة أنتويرب (في الإقليم الفلامندي) ومجلس النواب.

وأضافت أن "مجموعة"نو نيم 057" تعلن عن هجماتها مسبقا على موقعها الإلكتروني، وتقوم بالاتصال بالأشخاص المستهدفين حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات مكافحة دي دوس (الهجوم الإلكتروني)، ثم تقوم بقصف الخوادم بالطلبات مما يؤدي إلى زيادة التحميل عليها ويجعلها غير قابلة للوصول للمستخدمين الحقيقيين".

وأكدت مقاطعة برابانت فلاماند - وهي إحدى مقاطعات بلجيكا وتتبع الإقليم الفلامندي - أن موقعها على الإنترنت قد تم إغلاقه لفترة، صباح اليوم /الإثنين/.

من جانبه، أوضح مدير الموقع في مقاطعة برابانت بارت أورلينجز أن "الموقع ظل غير نشط لعدة ساعات"، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن تعطيل بعض أجزاء الموقع، لكن معظمها عاد إلى الإنترنت.

ويتوقع مركز الأمن السيبراني البلجيكي حدوث مزيد من الاضطراب في الساعات القليلة المقبلة "اعتمادا على شدة الهجوم".

يذكر أن هجمات "دي دوس" هي عبارة عن طريقة لإيقاف المواقع عن العمل من خلال إرسال طلبات متعددة لتجاوز قدرة الشبكة.

