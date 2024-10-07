الصفدي: العالم فشل في حماية الأمن والسلم بالمنطقة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة، محمّلًا إسرائيل مسؤولية التصعيد، حيث أن أي تصعيد جديد يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية.



وأضاف الصفدي - خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي اليوم /الاثنين/ - أن الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتهديد أجوائه، مشيرًا إلى أن الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية بشأن العدوان على غزة ولبنان.

وأوضح أن إسرائيل لن تحقق أمنها من خلال هذه العدوانية التي تظهر في وحشية غير مسبوقة في غزة والضفة الغربية ولبنان، مشيرا إلى أن الحل يكون من خلال حل الدولتين.

وتابع "العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة وفي لجم العدوانية الإسرائيلية وتطبيق القانون الدولي، وهذا الفشل سيكون له تبعات لسنوات طويلة"، واصفًا الموقف الإسرائيلي بالمتعنت وأنه يتحدى قرارات القانون الدولي.

وأكد أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بمنع التصعيد، وعلى المجتمع الدولي أن يفرض عليها وقف التصعيد في غزة والضفة ولبنان ووقف العدوان على الأماكن المقدسة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وكان الصفدي قد التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، في اجتماع؛ للتأكيد على وقوف المملكة المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ورفض العدوان الإسرائيلي عليه.

ونقل الصفدي - خلال الاجتماع - توجيهات عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بتقديم كل المساعدات الممكنة للبنان في مواجهة تبعات الحرب عليه، ودعم الجهود الرامية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار.

كما عقد لقاءً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون؛ للتأكيد على وقوف الأردن المطلق مع لبنان؛ حفاظًا على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ومؤسساته، ورفض الأردن للعدوان الإسرائيلي على لبنان وسيادته، وضرورة تكثيف الجهود لضمان تطبيق القرار 1701، إضافة إلى تقييم الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها لبنان، وضرورة إيصال مساعدات إنسانية فورية وكافية إليه.

يشار إلى أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني قد بدأ اليوم، زيارة تضامنية إلى لبنان، التقي خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون؛ لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ووصل الصفدي بيروت على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة الأردنية تحمل 13 طنًا من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، وهي سابع طائرة مساعدات أردنية تصل لبنان بتوجيه من الملك عبدالله الثاني منذ 18 سبتمبر الماضي.