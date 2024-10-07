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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استعدادات مكثفة لانطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث في بورسعيد.. صور

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات
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تكثف أجهزة محافظة بورسعيد التنفيذية، جهودها، لانطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث غدا الثلاثاء، بمدينة بورفؤاد، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم البطولة، والتجهيز الجيد لتظهر المدينة بالمظهر الذي يليق بأصالتها وعراقتها.

غدا.. انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث 

وأنهت الأجهزة التنفيذية كافة جوانب الاستعدادات، بما في ذلك المنشآت والمرافق والتأكد من جاهزية القاعات وأماكن الإقامة وموقف التأشيرات للمشاركين، وحفل الافتتاح وتوفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة، بالإضافة إلى البرنامج الزمني التفصيلي للمؤتمر الصحفي للبطولة إلى جانب خطة تنفيذ البطولة بمدينة بورفؤاد.

وتمثل بطولة العالم للخماسي الحديث حدثًا رياضيًا متميزًا، يساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية، وتشمل على ألعاب: (الجرى و السباحة للشواطئ والرماية بالليزر، وسلاح الشيش المبارزة، اللياقة البدنية، وبديل الفروسية)، كما يشارك في البطولة حوالي 400 متسابق من داخل مصر و خارجها، و يشارك بها أيضا متسابقين من ذوي الهمم.

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