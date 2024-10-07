احتفالا بالعيد القومي.. محافظ الغربية يفتتح بطولة الجمهورية لشطرنج المدارس

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بطولة الجمهورية الثانية لشطرنج المدارس والمقامة بالصالة المغطاة بنادي طنطا الرياضي، والتي تقام تحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وبالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الــ226 والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و والدكتورة مني يحيي مستشار التربية الرياضة والعسكرية بوزارة التربية والتعليم ، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، المحاسب محمد السيد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، والمحاسب محمد ابو فريخة نائب رئيس نادي طنطا .

وبدأت البطولة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وثم عرض رياضي بعنوان حلم البطولة ثم تفقد المحافظ ومرافقوه بطولة الجمهورية الثانية لشطرنج المدارس والتي يشارك فيها 347 طالب من مختلف المراحل التعليمية من 16 محافظة على مستوى الجمهورية.

وحرص محافظ الغربية على لعب الشطرنج مع الطلاب المتسابقين خلال افتتاحه للبطولة، مؤكدا أهمية تلك المسابقات والبطولات التي تنمي القدرات الفكرية والعقلية وتخلق روح المنافسة بين الطلاب وتشجعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات المختلفة واكتشاف المواهب التي يعود مردودها الإيجابي على المجتمع والدولة، لافتًا إلى إهتمام المحافظة، بتخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا في كافة المسابقات، مشيداً بدور أسر الطلاب والطالبات المهتمين بمواهب وقدرات أبنائهم.

وأشار المحافظ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم لتنظيم المسابقات بمختلف أنواعها والأنشطة لطلاب المدارس في مراحل التعليم المختلفة، خلال العام الدراسي والعطلات الرسمية، حرصًا على صقل خبراتهم ومواهبهم.

ومن جانبها أثنت الدكتورة مني يحيي مستشار التربية الرياضة والعسكرية بوزارة التربية والتعليم على جهود المحافظ ورعايته لهذه البطولة وغيرها من الأنشطة على مستوى المحافظة، موضحة أن لعبة الشطرنج متميزة بتنشيط الذهن والعقل والإبداع، شاكرة جهود جميع المشاركين بهذه البطولة.

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