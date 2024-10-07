تعيق النمو المهني للمرأة.. ما هي متلازمة تيارا؟

متلازمة تيارا من الظواهر التي تؤثر سلبًا على مسارات النساء المهنية في بيئات العمل الحديثة، وتعكس مشاعر النقص والشك في الذات التي تعاني منها العديد من النساء الناجحات، مما يدفعهن إلى التقليل من إنجازاتهن رغم نجاحهن، وتتسم متلازمة تيارا بإحساس قوي بالشك في النفس، مما يؤدي إلى تدني احترام الذات، حيث تشعر النساء اللواتي يعانين من هذه المتلازمة بعدم كفاية وجودهن وتأثيرهن داخل مؤسساتهن، مما يمنعهن من بناء علامة تجارية شخصية قوية، وتؤدي هذه الحالة إلى انخفاض الإنتاجية والشعور بالإرهاق والتشتت عن مسؤولياتهن الأساسية.

وتبرز “البوابة نيوز” كل ما تريد معرفته عن تلك المتلازمة وتأثيرها على الشخص وفقًا لمسح تم إجراؤه على موقع DebateOrg.

-العلاقة بين متلازمة تيارا ومتلازمة الدجال:

غالبًا ما تتقاطع متلازمة تيارا مع متلازمة الدجال، حيث تعتبر النساء الناجحات أنفسهن محتالين، فرغم امتلاكهن المهارات المطلوبة، يشعرن بعدم الكفاءة، مما يزيد من معاناتهن الداخلية، ونتيجة لذلك، تجد العديد من النساء أنفسهن في دائرة انتظار الاعتراف، متجاهلات أهمية الدفاع عن النفس.

-الأسباب الجذرية لمتلازمة تيارا:

تنشأ جذور متلازمة تيارا من توقعات المجتمع وتصوراته، وتفرض على النساء أدوار محددة في العمل، مما يقوض طموحاتهن ويقلل من شعورهن بالقوة، وتلعب ديناميكيات المنظمات أيضًا دورًا هامًا، حيث تخلق ثقافة العمل وصراعات الأقران بيئة تؤدي إلى إحباط أصوات النساء وثقتهن بأنفسهن.

-كيفية معالجة متلازمة تيارا:

لمواجهة هذه التحديات، من الضروري أن تتبنى النساء استراتيجيات للدفاع عن الذات والتواصل الفعال، ويحتاج الكثير منهن إلى إقامة علاقات مهنية لتعزيز مكانتهن، ويجب أن يتعلمن كيفية تسليط الضوء على إنجازاتهن، بدلاً من الانتظار للاعتراف من الآخرين.

-نصائح لتجنب متلازمة تيارا:

1. لا تفترض أن الآخرين على دراية بتقدمك.

2. أكد على العلاقة بين المساهمات والنتائج.

3. تعلم كيف تتفاوض بشكل فعال.

4. شارك نجاحات الآخرين.

5. احتفظ بمذكرات لتوثيق إنجازاتك.

6. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين.

-إطار قيادي لمواجهة متلازمة تيارا:

يمكن أن يساعد إطار SHIFT النساء على تعزيز وجودهن وثقتهن في العمل، من خلال التركيز على العلامة التجارية الشخصية والترويج الذاتي، يمكن للنساء كسر الحواجز التي تفرضها المتلازمة، مما يمهد الطريق لتقدمهن المهني.