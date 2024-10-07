"سبوبة".. جوري بكر تهاجم مسابقة ملكة جمال مصر

أعربت الفنانة جوري بكر عن رأيها في مسابقة ملكة جمال مصر، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك” مؤكدة على أن هذه المسابقات فاشلة.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور على منشور الفنانة جوري بكر بعد مطالبتها بإلغاء مسابقة ملكة جمال مصر، بسبب سوء تنظيم الحفل وإنها قائمة على المعاملات الشخصية.

وكان أبرز تعليقات الجمهور: "أنا معاكي جدا و شفت بعيني للأسف، كلها سبوبة و مكاسب من الرعاه فقط، معظم منظمين المسابقات دي بيكون عشان الفلوس ودا الاساس اللي عشانه بينظمو مسابقات زي دي وشفت دا للاسف بنفسي".

جوري بكر: بيكسبوا اكتر واحدة فاشلة

كتبت الفنانة جوري بكر رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”، قائلة: "ممكن تلغو مسابقة ملكة جمال مصر بجد والمسميات الاخرى للنوع ده من المسابقات واي ان شاء الله ملكة جمال مصر للعالم أنتم هبل".

وأضافت: “لأنها حرفيا فاشلة بسبب سوء التنظيم والعبس اللي بيحصل فيها وإنها مسابقة مقيمة على المجاملات والمصالح وأشياء اخرى كتيرة للأسف مش هقدر اتكلم عنها وانصح اي بنت متنخدعش بالنوع ده من المسابقات لانها هتفشل وهتتعقد".

وتابعت جوري: “لأنهم من أول يوم بيكونوا عارفين مين اللي هتكسب وده للأسف بيحصل في مصر بس فارجوكم كفايا المسابقات دي بتقضي علي بنات لسه في مقتبل عمرهم عندهم طموحات واحلام كتير بتضيعو مستقبلهم وبتحسسوهم بخيبه امل".

واختتمت منشورها قائلة: “وفي الاخر بيكسبو اكتر واحدة فاشلة وممكن يكون في كذا واحدة تانية من المتسابقات أحسن منها الف مرة، آخرمسابقة ملكة جمال هى 2014غير كده لا اعترف شكرا".