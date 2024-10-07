القبض على طبيبين تسببا في وفاة سيدة أثناء إجراء عملية تجميل بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طبيب أنف وأذن وحنجرة وطبيب تخدير المتهمين بالتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء إجراء عملية استعدال للحاجز الأنفي لها داخل مجمع طبي بمنطقة ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وفاة سيدة خلال إجراء عملية تجميل

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من عامل يفيد بوفاة شقيقته "سعدية" 30 سنة، أثناء إجرائها عملية استعدال للحاجز الأنفي لها داخل مجمع طبي بمنطقة ناهيا بدائرة المركز، واتهم طبيب أنف وأذن وحنجرة واخر طبيب تخدير بالتسبب في وفاتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وجري ضبط الطبيبن واقتيادهما إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.