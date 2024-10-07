الكونغو الديمقراطية: الأمم المتحدة تسجل 127 عملية اختطاف و66 حالة قتل للأطفال في 3 أشهر

أفاد تقرير لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) ومكتب الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بتسجيل 336 انتهاكا ضد 285 طفلا، بينهم 203 ذكور و82 إناثا، في الكونغو الديمقراطية، ارتكب معظمها 14 حركة مسلحة، لا سيما حركة 23 مارس المتمردة.



وأوضح التقرير، وفقا لما نقلته صحف محلية اليوم /الإثنين/، أن هذه الانتهاكات تشمل 127 عملية اختطاف و66 حالة قتل وتشويه و106 حالات تجنيد قسري للأطفال من قبل الجماعات المسلحة فضلا عن 32 حالة عنف جنسي.

وأضاف أن 14 جماعة مسلحة، لا سيما حركة 23 مارس، تعتبر مسئولة عن معظم هذه الانتهاكات.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على جهود التدريب التي بذلها عناصر شرطة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الفترة بين 8 يوليو و9 أغسطس الماضي حيث جرى تدريب ما مجموعه 36 من ضباط الشرطة الوطنية الكونغولية (من بينهم 3 نساء) على تأمين مواقع النازحين مع إيلاء اهتمام خاص لمكافحة العنف الجنسي والقائم على النوع.

وفي هذا الصدد، أشارت بعثة "مونوسكو" إلى أن 120 من ضباط الشرطة الكونغولية، من بينهم 34 امرأة، تلقوا تدريبا متخصصا في تقنيات التحقيق الجنائي حيث ركزت البعثة الأمم المتحدة على تدريب مدربين لضمان النقل الفعال للمهارات.