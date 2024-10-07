تعرف على موعد لقاءات الزمالك فى دور المجموعات بالكونفدرالية

كشفت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية 2024 /2025، عن مواعيد مباريات الزمالك والتى أسفرت عن وقوعه فى المجموعة الرابعة برفقة المصرى البورسعيدى.

وأقيمت قرعة كأس الكونفدرالية، اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمشاركة ممثلي الكرة المصرية الزمالك والمصري، عن مجموعات متوازنة في دور المجوعات.

وجاءت مواعيد مبارايات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى: الزمالك × بلاك بولز - القاهرة - 26 /27 نوفمبر

الجولة الثانية: انيمبا النيجيري × الزمالك - نيجيريا - 8 ديسمبر

الجولة الثالثة: الزمالك × المصري - أرض الزمالك - 15 ديسمبر

الجولة الرابعة : المصري × الزمالك - أرض المصري - 5 يناير

الجولة الخامسة : بلاك بولز × الزمالك - موزمبيق - 12 يناير

الجولة السادسة: الزمالك × انيمبا النيجيري - القاهرة - 19 يناير



وجاءت مجموعات الكونفدرالية كالتالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي.

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني.

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - إنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي.