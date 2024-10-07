عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: لا حل عسكري لأي موضوع في الشرق الأوسط

أكد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، نبيل عمرو، أنه لا حل عسكريا سيحسم أي موضوع في منطقة الشرق الأوسط.. وقال إنه "في نهاية المطاف لا مفر من حل سياسي لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، وحل جذري للقضية الفلسطينية".



وحذر نبيل عمرو، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الإثنين/، من أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط " يقترب من حرب إقليمية خطيرة"، موضحا أنه لا يوجد إمكانية لأن يكون الحل العسكري هو الحاسم في أي موضوع يتعلق بالشرق الأوسط وتحديدا القضية الفلسطينية.

وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "الوضع الشامل في الشرق الأوسط يجب أن يتم النظر إليه الآن بعد عام من الحرب على غزة، التي تطورت لحرب على جنوب لبنان واحتمال أن تنجر قوى أخرى إلى هذه الحرب لنجد أنفسنا أمام حرب إقليمية تشتعل في الشرق الأوسط".. مضيفا "كنا نتحدث عن اليوم التالي للحرب على غزة، والآن نتحدث عن اليوم التالي للمنطقة ككل".

وأشار إلى أن الجبهة السياسية الفلسطينية، التي رافقت الجبهة العسكرية، شهدت تقدما جديا للقضية الفلسطينية سواء على صعيد الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية والتفاعل الشعبي العالمي مع القضية الفلسطينية.