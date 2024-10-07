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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 24 سودانيا في انقلاب ميكروباص أمام الريف الأوروبي

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 24 شخصاً يحملون جنسية دولة السودان في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام الريف الأوربي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

إصابة 24 سوداني في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام الريف الأوربي بمدينة الشيخ زايد بنطاق المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وإنقلاب السيارة نتج عن إصابة 24 شخصاً يحملون جنسية دولة السودان، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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