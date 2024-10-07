محافظ مطروح يتابع عددا من المشروعات عبر مركز السيطرة للشبكة الوطنية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين، والدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز.

وتابع محافظ مطروح عبر الرصد المرئي على شاشة المركز وإمكانيات الشبكة الوطنية تنفيذ عدد من الأعمال والمشروعات الجارية بعدد من مدن المحافظة، ومنها الاطمئنان على حالة الطقس بمدن المحافظة استعدادا لموسم الأمطار، وسير العمل بعدد من المشروعات الاقتصادية وهى مجمع المخابز التابع للمحافظة بالكيلو ٧، ومصنع الوجبة المدرسية بالكيلو ١٠، ومصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالكيلو ١٦، مع متابعة خطوط الإنتاج وحركة التشغيل وحجم العمالة وانتظامها، موجها بمتابعة استحداث وصيانة جميع الأسطوانات القديمة والتأكد من سلامتها.

كما شاهد محافظ مطروح حركة العمل بالمجمع الاستهلاكي أمام البنك الأهلي وسط مدينة مرسى مطروح، وتوفير مزيد من السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مضيفا أنه تم عمل خصم أمس الأحد بنسبة 10% على السلع بالمنفذ بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة وشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.



محافظ مطروح يوجه بأهمية التوسع في فروع

ووجه محافظ مطروح بأهمية التوسع في فروع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة مع دراسة فتح منفذ بالسلوم لتوفير مزيد من السلع للمواطنين ،وتجديد المنفذ بمدينة العلمين.



كما شهد محافظ مطروح بشكل مباشر عبر الرصد الميداني وإمكانيات الشبكة الوطنية أعمال التطوير والتنسيق الحضارى لمنطقة السوق وسط مدينة سيوة بالمرحلة الثانية، والتى ينفذها جهاز التنسيق الحضارى وإشراف الشعبة الهندسية.



وفي هذا السياق، أوضح محمد بكر رئيس مدينة سيوة، أن أعمال تطوير المرحلة الثانية تتضمن عمل ممشى لقلعة شالى القديمة وميدان السوق وتم تنفيذ الأعمال بنسبة 40%، وجارٍ استكمال باقي الأعمال.

كما استعرض مدير المركز منظومة متابعة ورصد الشكاوى وتحليلها في المجالات المختلفة والحلول التى تم رصدها من خلال تعامل الجهات المعنية معها ومعدل الاستجابة لها من خلال الجهات المختصة للمتابعة مع مركز السيطرة.

محافظ مطروح يوجه بأهمية المتابعة المستمرة للأعمال والمشروعات

ووجه محافظ مطروح بأهمية المتابعة المستمرة للأعمال، مشيداً بما يضيفه مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من إمكانيات في تسهيل لمتابعة الأعمال وجهود التنمية التي تبذلها الدولة وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

محافظ مطروح يتابع عدد من المشروعات عبر مركز السيطرة للشبكة الوطنية

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