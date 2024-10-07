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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدارس القاهرة تحتفل بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر.. صور

طلاب مدارس القاهرة
طلاب مدارس القاهرة يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهر بقيادة أيمن موسى وكيل الوزارة، أنه تم تخصيص الحصة الأولى بجميع مدارس القاهرة عن انتصارات أكتوبر المجيد ودور القوات المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن وذلك تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ 51 للنصر. 

وشارك الطلاب بعمل لافتات وبرامج إذاعية، ومحاضرات عن انتصارات أكتوبر المجيد معبرين عن فخرهم بنصر العزة والكرامة، وببطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهت المديريات التعليمية لتخصيص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن انتصارات السادس من أكتوبر.

 

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