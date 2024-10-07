محافظ المنوفية يكرم وكيلة وزارة الكهرباء السابق تقديرا لجهوده

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المهندسة أمال عبد الحميد بركات وكيل وزارة الكهرباء الجديد بالمنوفية، مقدما لها التهنئة علي توليها مهام منصبها الجديد ومتمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، بحضور المهندس حاتم محمد طعيمه وكيل وزارة الكهرباء السابق.

حيث تناول اللقاء متابعة أهم الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء علي مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأكد المحافظ علي ضرورة المتابعة والمرور الميداني علي كافة مشروعات القطاع والتعاون الدائم والمستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل المعوقات لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة للمهندس حاتم محمد طعيمه وكيل وزارة الكهرباء السابق تقديراً لمجهوداته خلال فترة عمله بالمحافظة ومتمنياً له دوام التوفيق بمنصبه الجديد.