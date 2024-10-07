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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء حملة التبرع بالدم في جامعة بني سويف الأهلية

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
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بدأت حملة التبرع بالدم، اليوم الإثنين، بجامعة بني سويف الأهلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي،  والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية، ونظمها "طلاب من أجل مصر" بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، طبقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة وبنك الدم الأقليمي ، وبنك الدم بالمستشفي الجامعي.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب من كافة كليات الجامعة للتبرع بالدم، حيث تهدف حملات التبرع بالدم داخل الجامعة إلي زيادة الوعي بالأهمية القصوى للتبرع بالدم ومساهمته في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، ولترسيخ مبدأ المشاركة والمسئولية المجتمعية ومساعدة الغير.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر للقائمين علي تلك الحملة، وللفريق الطبي بها، مؤكداً تقديم خدمات العلاج المجانية والدعم الطبي الكامل للطلاب الذين لم يستوفوا معايير التبرع من نسبة الهيموجلوبين في الدم، ومعدل ضغط الدم، ومعدل النبض.

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