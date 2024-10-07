25 أكتوبر.. انطلاق معرض ستوكهولم للكتاب العربي في دورته الرابعة

تحت شعار "الكتاب وقت الشدائد يفتح الأفق"، ينطلق معرض ستوكهولم للكتاب العربي في دورته الرابعة لعام 2024، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، ليجمع تحت سقفه نخبة من دور النشر العربية والمثقفين والمهتمين بعالم الأدب والثقافة.

وفق المنظمين، يضم المعرض أكثر من 200 دار نشر من أوروبا ومختلف أنحاء العالم العربي، تعرض آلاف العناوين بين كتب أدبية وثقافية، علمية ودينية، موجهة لكافة الأعمار والفئات.

وقال مدير المعرض علاء يعقوب، في بيان: "غاب المعرض العام الفائت ليعود هذا العام بحلة جديدة ومفاجآت مميزة، كان هدفنا منذ الدورة الأولى خلق نشاط يجمع المهتمين بالكتاب ببعضهم، ويجذب الفئات المجتمعية المختلفة للكتاب. ونسعى دائماً لتحقيق هذا الهدف من خلال استقطاب أكبر عدد من دور النشر بالإضافة للبرنامج الثقافي المتنوع".

ويضم المعرض هذا العام برنامج ثقافي يتضمن ندوات تفاعلية، ورش عمل، وعروض فنية وثقافية، بالإضافة إلى جلسات حوارية تشارك فيها نخبة من الأدباء والمفكرين والفنانين العرب. وسيكون هناك أيضاً العديد من الفعاليات الموجهة للأطفال والعائلات.

ويعد معرض ستوكهولم للكتاب العربي واحدا من فعاليات تعزيز التواصل بين الناطقين بالعربية في السويد ودول الشمال الأوروبي، ويهدف إلى إحياء الحياة الثقافية وتعزيز روح التواصل بين أفراد الجالية العربية والمجتمع السويدي، من خلال تعزيز التبادل الفكري والحضاري.

وقد حقق المعرض نجاحات كبيرة في دوراته السابقة، حيث استقطب أكثر من 10,000 زائر في كل دورة، مما يعكس الاهتمام الكبير من المجتمع الثقافي والإقبال الواسع على الفعاليات الأدبية.

وقال يعقوب "نتطلع هذا العام إلى تقديم تجربة مميزة تلبي احتياجات القراء والزوار وتساهم في نشر الثقافة العربية وتعزيز دور الكتاب في توسيع الآفاق"، مختتما "تعد المشاركة في هذا المعرض فرصة فريدة لدور النشر والكتاب والمؤلفين للتفاعل مع جمهورهم وتبادل الخبرات، وتوسيع شبكة التواصل المهني والثقافي".