بتكلفة 80 مليون جنيه.. تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد بالقاهرة

قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية ، بالتسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد “منطقة غمرة” بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه للمنشآت والمعدات، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع) ومحافظة القاهرة .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن المحطة تقع على مساحة 4381م2 وتخدم أحياء المنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة (شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل – الزيتون – الأميرية) بطاقة تصميمية 1500 طن/يوم

وأشارت إلى أن المحطة مؤمنة بسور خرسانى ومغطاه بالكامل بجمالون معدنى يغطى الموقع بالكامل ويشمل نظام تجميع ومواسير صرف مياه الأمطار، وصممت المحطة لاستقبال المخلفات بعدد 6 باكيات، محاطة بحوائط خرسانية، كما أن أرضية الموقع العام بالكامل من الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى أن المحطة مجهزة بميزان أرضى بسكول حمولة 50 طن وغرفة تحكم مرتبطة بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمحطة مبنى للخدمات ، كم تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة الحريق بها منظومة إطفاء متكاملة تحتوى على خزانات حريق بإجمالى 60 متر مكعب و3 مضخات حريق وشبكة إطفاء، كما يوجد نظام للصرف الصحى للسوائل و10 كاميرات مراقبة عند منافذ الدخول والخروج مزودة بجهاز حفظ بيانات.

وأكدت وزيرة البيئة، أننا قطعنا شوطاً كبيراً في بناء بنية تحتية لمنظومة متكاملة للمخلفات، ويتم العمل على استكمالها في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع جهات عديدة في هذا الملف، حيث تشمل المنظومة عدة برامج وهى إنشاء البنية التحتية من مدافن، ومصانع، ومحطات وسيطة.

ومن جانبها أشارت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة وذلك فى ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها القاهرة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء خلال الفترة الماضية من تنفيذ وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة في مناطق (المقطم – منشية ناصر – بورسعيد) بإجمالي تكلفة 84 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد معدات عدد (3) محطات متحركة بأحياء (عين شمس – الفسطاط – مدينة نصر ) بإجمالى تكلفة 50 مليون جنيه.

وأوضحت د.منال عوض أنه تم كذلك الإنتهاء من رفع 314 ألف طن تراكمات تاريخية من منطقة السيدة عائشة بتكلفة بلغت 54 مليون جنيه، وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة القاهرة 268 مليون جنيهاً .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالوزارة بالإسراع فى تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بوجود تحسن في مستوي النظافة بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة خلال السنوات الأخيرة.

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