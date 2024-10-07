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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة كفر حشاد الرسمية للغات بكفر الزيات

افتتاح المدرسة
افتتاح المدرسة
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افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية مدرسة كفر حشاد الرسمية للغات بكفر الزيات، يأتي ذلك كجزء من الفعاليات التي تنظمها المحافظة للاحتفال بالعيد القومي الـ226 والذي تحتفل به المحافظة لتخليد ذكرى صمود أهلها ضد الاحتلال الفرنسي، بحضور المهندس محمد سلامة مدير هيئة الابنية التعليمية بالغربية وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وسط سعادة  أطفال القرية والأهالي حرص المحافظ علي تفقد المدرسة و الفصول الدراسية، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة فتقام  المدرسة على مساحة ٢٤٥٥.٧٤م٢ وتشمل فصلين رياض أطفال و ١٢ فصل ومكتبة ومعمل متطور .

كما استمع المحافظ لمواهب الطلاب فى الشعر والغناء والموسيقى، فضلًا عن نشاط الصحافة المدرسية، كما حرص المحافظ على مشاهدة نشاط طلاب الجوالة ومشاركة الطلاب في لعب تنس الطاولة .

وأشاد اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية بالمستوى المتميز للمدرسة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مشيرا الى ان افتتاح المدرسة والذي يتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ٢٢٦ لعروس الدلتا يعكس حرص المحافظة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، لافتا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل نحو تقدم الشعوب ورفعتها، مؤكدا ان المدرسة تم تجهيزها على أعلى مستوى من أجل أبناءنا الطلاب ومزودة بكافة الإمكانيات التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا .

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