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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد جلال يفاضل بين عرضين من أندية ليبيا والعراق

خالد جلال المدير
خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك
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يفاضل خالد جلال المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك بين عرضين تلقاهما موخراً عبر وسطاء أحدهما في الدوري الليبي الممتاز لفريق صاعد حديثا من الدرجة الثانية والآخر عرض عراقي من نادى فى منتصف جدول الدوري العراقي للمحترفين، وذلك لاختيار المناسب له في الفترة المقبلة.
أعلن خالد جلال، تلقيه عدد من العروض خلال الفترة الحالية، موضحا أنه يدرسها في الوقت الحالي، للإعلان عن وجهته في الموسم الجديد.
كما يمتلك خال جلال عرض من أحد فرق الدوري الممتاز المصري لقيادة الفريق في الموسم الجديد ولكن المدير الفني لم يعلن عن العرض في الوقت الحالي لحين الاتفاق .

وكان خالد جلال ضمن أبرز المدربين المرشحين لقيادة الإسماعيلي في الفترة الماضية في ظل الخبرة التي يتمتع بها وقيادته عدد كبير من الإندية في الدوري خلال السنوات الماضية أبرزها الزمالك والبنك الأهلي وفاركو.

خالد جلال نادي الزمالك الدوري الليبي الدوري العراقي