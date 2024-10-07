إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "شكرا لأنك تحلم معنا" للمخرجة ليلى عباس

بدراما تمزج بين المؤامرات المالية والصراع على الميراث، إطلاق البوستر الرسمي للفيلم الفلسطيني “شكرًا لأنك تحلم معنا” للمخرجة ليلى عباس قبل عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI)، والمُقام في الفترة من 9 إلى 20 أكتوبر، حيث ينافس الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان.

يتبع هذا العرض الأول للفيلم بالعالم العربي في مهرجان الجونة السينمائي الذي يبدأ في 24 أكتوبر، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. واستعدادًا للعرضين، كشفت MAD World، المسؤولة عن المبيعات العالمية للفيلم، عن البوستر الدعائي الرسمي للفيلم.

في مهرجان لندن، يُعرض شكرًا لأنك تحلم معنا يومي الخميس 17 أكتوبر الساعة 6 مساءً والجمعة 18 أكتوبر الساعة 1:20 ظهرًا ، بمعهد الفيلم البريطاني في ثاوث بانك، وذلك بحضور كل من المخرجة ليلى عباس والمنتجة روشاناك بيهيشت نيدجاد والممثل آدم خطار، وعلاء كركوتي وماهر دياب الشريكين المؤسسين في MAD Solutions الموزعة للفيلم.

ويتابع الفيلم قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

الفيلم من تأليف وإخراج ليلى عباس، وهو إنتاج فلسطيني ألماني قطري مشترك.

تلقى فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا دعمًا من مهرجان الجونة السينمائي من عدة شركات، كما فاز الفيلم أيضًا بجائزة التطوير من منصة سيني جونة بالإضافة لتلقيه دعمًا من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، ومنصة قمرة التابعة لمؤسسة الدوحة للأفلام، وكان الفيلم أحد الفائزين بمنح صندوق البحر الأحمر.

الفيلم من بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، و مدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان.