جامعة عين شمس تنظم احتفالية ضخمة بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر

نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة احتفالية ضخمة أمام قصر الزعفران للاحتفال مع الطلاب بذكرى النصر العظيم.

وكان محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة قد قدم التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم بهذه المناسبة الكريمة معبرا عن فخره واعتزازه بجيل من الطلاب يواصل مسيرة العلم والمعرفة.

وفي سياقه أكد رئيس الجامعة إن انتصارات أكتوبر ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل هي رمز للإرادة والتحدي، ودرس في العزيمة والإصرار على تحقيق الأهداف.

جدير بالذكر ان احتفالات جامعة عين شمس ممتدة على مدار اسبوع كامل وتختتم بحفل فني لكورال اون يقدمون فيها عددا من الأغاني الوطنيه والحماسيه.

جاء ذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بالذكرى ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي أعادت للشعب المصري كرامته وبرهنت على قوته و صموده.

e9a3bc37-2a57-497a-ada0-166c37ee744e

33269c1d-b698-47c5-94ae-a4c7ddcd601e

cae221f7-8a31-4b42-8bc8-0fe58cbb3885

fd56b72e-ef85-4543-8cba-1ef12c456622

62bd08f9-33ab-4790-a7b0-183201b7e716

5ac78d5a-8f25-4de2-93fd-754c6480163e

d71462ab-0d7e-41cf-8b7d-16777d816b11