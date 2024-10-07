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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تنظم احتفالية ضخمة بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس  بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة احتفالية ضخمة أمام قصر الزعفران للاحتفال مع الطلاب بذكرى النصر العظيم.

وكان  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة قد قدم التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم بهذه المناسبة الكريمة معبرا عن فخره واعتزازه بجيل من الطلاب يواصل مسيرة العلم والمعرفة.

وفي سياقه أكد  رئيس الجامعة إن انتصارات أكتوبر ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل هي رمز للإرادة والتحدي، ودرس في العزيمة والإصرار على تحقيق الأهداف.

جدير بالذكر ان احتفالات جامعة عين شمس ممتدة على مدار اسبوع كامل وتختتم بحفل فني لكورال اون يقدمون فيها عددا من الأغاني الوطنيه والحماسيه.

جاء ذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بالذكرى ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي أعادت للشعب المصري كرامته وبرهنت على قوته و صموده.

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