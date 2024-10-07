نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية أولاد عمرو

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية اولاد عمرو التابعة لمركز قنا حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 1086مواطن.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 88 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 200 سيدة .

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 53 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 60 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الإجتماعى بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1200 مواطن.

ونظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 200 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 5000مواطن.

كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 135 مواطن، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد30مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 220 مواطن، فيما قامت هيئه محو الأميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 120 مواطن،

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