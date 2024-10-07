وزير الصحة: 60 مليار جنيه تكلفة 54 مشروعا نعمل عليها في 24 محافظة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن إجمالي تكلفة مشروعات البنية التحتية في مستشفى نجع حمادي بقنا بلغت 406 ملايين جنيه، أما تكلفة مستشفى ساقلتة المركزي في محافظة سوهاج بلغت 440 مليون جنيه.

وأضاف “عبدالغفار” في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين: “هناك 54 مشروعا في 24 محافظة بتكلفة تُقدر بـ60 مليار جنيه”، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان من الوزارات التي تحظى باهتمام كبير من خلال الموازنة العامة للدولة لأهمية هذا القطاع في تقديم خدمات صحية للمواطنين.

وتابع، أن عدم وجود ترشيد في قطاع الصحة فيما يخص الموازنة العامة للدولة لأهمية هذا القطاع كنظيره التعليم، موضحًا أن 54 مشروعا تضيف 10 آلاف و500 سرير داخل 24 محافظة، لافتًا إلى أنه يسعى لأن تكون هناك 10 مستشفيات نموذجية مكونة من 200 سرير، وستنتهي الدولة منها في عام 2027، قائلًا: “أكرر سرد الخطة المستقبلية لوزارة الصحة في تطوير البنية التحتية بقطاع الصحة في كافة محافظات الجمهورية”.

وأردف، وزير الصحة، أن 20 مليار جنيه هي القيمة المطلوبة لتطوير هذه بعض المستشفيات، مثل الخصوص في القليوبية والمرج في القاهرة وكفر الدوار وطلخة بالدقهيلة وأبو حماد في الشرقية، كما يتم إضافة 1400 سرير و500 سرير رعاية مركزة و250 حضانة، فضلا عن الخدمات الأخرى المطلوبة.