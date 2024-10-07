الأردن: تلبية حق الشعب الفلسطيني السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة تلبية حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وعلى إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة.

وأضاف "الصفدي" في مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، المذاع على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الاثنين، أن على إسرائيل التزام تطبيق القرار الأممي 1701 ونطالب المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على وقف عدوانه.

وتابع: "أكرر أنه لا يجوز أن نسمح للأجندة الإسرائيلية المتطرفة بأن تدفع المنطقة نحو مزيد من الدمار، ويجب على الجميع ضرورة العمل جميعًا من أجل خفض التصعيد وإنهاء العدوان على قطاع غزة".