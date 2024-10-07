محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة بمدينة نصر

تفقد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا بحى شرق مدينة نصر .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن مدينة الأمل الجديدة المقرر إقامتها على مساحة ١٠ أفدنة ، ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة حيث سيتم إقامة ٢٢ عقار سكنى داخل المدينة يتوافر بها كافة الخدمات والمرافق .

وأشار محافظ القاهرة أنه تم التواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم، والتعرف على رغباتهم قبل أعمال الإزالة سواء الحصول على تعويضات مادية لمن يرغب، أو العودة للمنطقة بعد التطوير.

رافق المحافظ م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.