وزير البيئة اللبناني: تجهيز وصيانة مراكز الإيواء لمنع انتشار الأمراض

أكد وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، أنه يجري العمل على صيانة مراكز الإيواء البالغ عددها نحو ألف مركز حتى الآن، وتجهيزها بالأدوات اللازمة لمنع انتشار الأمراض ولتصبح ملائمة للسكن، وذلك بالتعاون مع منظمات شريكة.



وقال وزير البيئة اللبناني، في مؤتمر صحفي اليوم /الاثنين/، "إنه جرى صيانة 200 مركز ومدهم بخزانات ودورات مياه، ويجري العمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لتوزيع حصص النظافة منعا لانتشار الأمراض، إلى جانب إطلاق العيادات النقالة ضمن شبكة الرعاية الصحية لتتوجه إلى مراكز الإيواء".

وأوضح أن عملية توزيع المساعدات تجري عبر مكاتب المحافظين ولجنة الطوارئ الحكومية، لافتا إلى أنه سيتم تسمية مندوب من قبل نقابة المحاسبة للقيام بعملية التدقيق والتأكد من وصول المساعدات لمستحقيها.