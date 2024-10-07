افتتاح ورشة عمل عن إنتاج أصناف الأرز الأكثر إنتاجية في مواجهة التغيرات المناخية

افتتح مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية والمنظمة الاسلامية للامن الغذائي (IOFS)، اليوم الاثنين، ورشة عمل لبناء القدرات ٌفي مجال انتاج اصناف الأرز الاكثر انتاجية و ذات المرونه العالية في مواجهة التغيرات المناخية.

ووقع الاختيار علي مصر لاقامة تلك الورشة نظرا للنجاح الذي حققته مصر في مجال انتاج الارز و تطوير مجموعة متميزة من الاصناف والهجن والتي ادي انتشار زراعتها لزيادة انتاجية وحدة المساحة لتصل الي 4 طن للفدان الواحد كمتوسط عام للجمهورية والتي تعتبر واحدة من أعلي الانتاجيات علي مستوي العالم .

وتستمر الورشة لمدة ثلاثة ايام من 7/10/2024 الي 9 /10 /2024 داخل اروقة مركز البحوث الزراعية في حضور خبراء من 6 دول وهي كازاخستان ونيجيريا و اوغندا والسنعال وباكستان والعراق للتعرف علي التجربة المصرية في انتاج الارز وتبادل الخبرات والتنسيق فيما بين دول المنظمة لتعزيز الامن الغذائي بين الدول الاعضاء.

وتشمل الورشة زيارة لمركز البحوث و التدريب في الارز بسخا وحقول انتاج التقاوي وبعض الحقول الارشادية المنزرعة بالاصناف الجديدة.

وتركز الورشة علي عوامل نجاح منظومة انتاج الارز المصري وكيفية زيادة انتاج الأرز في دول المنظمة من خلال التعرف علي الممارسات الزراعية المبتكرة و تبادل الرؤي حول انتاج الأرز المستدام في ظل التغيرات المناخية والتوترات الدولية وكيف يمكن المضي قدما في زيادة التعاون بين مصر ودول المنظمة والاستفادة من الخبرات المصرية في منظومة انتاج التقاوي و تطوير الاصناف والهجن الأكثر مرونه في مواجهة التغيرات المناخيه و نقل التكنولوجيا لصغار المزارعين و افضل الممارسات الزراعية والمكافحة المتكاملة للافات و الحشائش..

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