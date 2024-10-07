ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تطوير ورفع كفاءة شارع محمد حسني مبارك في بورسعيد

تطوير ورفع كفاءة
تطوير ورفع كفاءة شارع محمد حسني مبارك في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن أنه في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير المناطق السكنية والطرق والميادين، وتلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور ، تواصلت أعمال رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بمنطقة على بن أبي طالب بحي الزهور، والتي يجرى تطويرها على أعلى مستوى.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه كثفت الأجهزة التنفيذية أعمالها في تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك بحي الزهور.

 وتشمل أعمال التطوير أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الشارع، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الاشغالات والمخالفات والتعديات.

IMG-20241007-WA0025
IMG-20241007-WA0025
IMG-20241007-WA0026
IMG-20241007-WA0026
IMG-20241007-WA0027
IMG-20241007-WA0027
IMG-20241007-WA0019
IMG-20241007-WA0019
IMG-20241007-WA0020
IMG-20241007-WA0020
IMG-20241007-WA0021
IMG-20241007-WA0021
بورسعيد محمد حسني مبارك محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد حي الزهور