بالصور.. تطوير ورفع كفاءة شارع محمد حسني مبارك في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن أنه في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير المناطق السكنية والطرق والميادين، وتلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور ، تواصلت أعمال رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بمنطقة على بن أبي طالب بحي الزهور، والتي يجرى تطويرها على أعلى مستوى.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه كثفت الأجهزة التنفيذية أعمالها في تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك بحي الزهور.

وتشمل أعمال التطوير أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الشارع، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الاشغالات والمخالفات والتعديات.

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