وزير الصحة: نطور أداءنا حتى لا ينتقص حق المواطن المصري في الخدمات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدولة تعمل بشكل متوازي على منظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للتأمين الصحي، مشيرا إلى أن التطوير مستمر من خلال قطاعات وزارة الصحة في كل محافظات مصر.

وأضاف “عبدالغفار” في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين: "نطور أدائنا حتى لا ينتقص حق الموطن المصري من خدمات صحية"، موضحًا: "منذ 2014 إلى 2024 عملنا على 1219 مشروع من مشروعات البنية التحتية في القطاع الصحي بجميع محافظات مصر بتكلفة 177 مليار جنيه".

وتابع: "أنه خلال 4 أشهر من الآن هناك 20 مشروعا في 11 محافظة بتكلفة 10.7 مليار جنيه، من خلال إضافة 2648 سرير بين أسرة داخلية ورعاية عاجلة وحضانات وغسيل كلوي وغرف عناية مركزة وعمليات".