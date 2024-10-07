استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل الفلسطيني حاتم سامي هشام غيث (12 عاما)، وإصابة 7 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.



وأفادت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الطفل استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاصة في البطن أدت لتهتك أمعائه، كما أصيب 7 آخرون بينهم 3 أطفال بالرصاص الحي، واعتقل 20 مواطنا.

ومن جانبها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها في رام الله والبيرة، تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص الحي، أحد الإصابات وصفت بالخطيرة (استشهد لاحقا)، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عشرات المنازل، واعتقلت 18 فلسطينيا، كما أغلق الاحتلال طرقا في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب.

وعلى صعيد متصل، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألفا و909، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر - وفقا لـ(وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97 ألفا و303 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 43 مجزرة بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدا، و137 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وهاجم مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان الفلسطيني حسن بريجية - وفقا لما أوردته (وفا) - بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجمت خلايل اللوز، وتمركزت في منطقة "جبل صبابا"، وحاصر جنود الاحتلال منزلا وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت في محيطه.

وأوضح بريجية أن قوات الاحتلال منعت مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني من الوصول إلى المنزل، قبل أن تنسحب من محيط المنزل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على خلايل اللوز، ومهاجمة منازل الفلسطينيين وحرق الأشجار واقتلاعها.